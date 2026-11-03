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MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye 2026'da 2 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Mavi takım kaptanlığı için mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerin istediği pideyi en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te haftanın takımları nasıl oluştu? İşte, son bölümde yaşananlar ve haftanın takım kadroları...

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 1

MasterChef Türkiye 2026'da büyük finale doğru heyecan giderek artarken yarışmacılar, haftanın kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti.

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 2

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda en başarılı pideyi hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı.

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 3

MAVİ TAKIM KAPTANI ARMAĞAN OLDU

Şeflerin kararıyla bu haftanın mavi takım kaptanı Armağan oldu. Armağan, kırmızı takım kaptanlığı için Şükran'ı seçti. Böylece iki takımın kaptanları belli oldu.

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 4

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanlık oyununun ardından Armağan ve Şükran, haftanın takımlarını oluşturdu. Yarışmacıların yeni takımları ve kaptanları şöyle sıralandı:

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5

MAVİ TAKIM

Armağan (Kaptan)

Muhammed

Tolga

Kübra

Şadi

Tolgahan

Ayşe

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 6

KIRMIZI TAKIM

Şükran (Kaptan)

Bahar

Burçin

Nurten

Eyüp Can

Nilay

Enes

MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın takımları belli olurken yarışmacılar, takım oyunlarında avantaj elde edebilmek için mücadele edecek.

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