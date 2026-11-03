Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda en başarılı pideyi hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı.

MAVİ TAKIM KAPTANI ARMAĞAN OLDU

Şeflerin kararıyla bu haftanın mavi takım kaptanı Armağan oldu. Armağan, kırmızı takım kaptanlığı için Şükran'ı seçti. Böylece iki takımın kaptanları belli oldu.