MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım 2026 mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef Türkiye 2026'da 2 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Mavi takım kaptanlığı için mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerin istediği pideyi en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te haftanın takımları nasıl oluştu? İşte, son bölümde yaşananlar ve haftanın takım kadroları...
MasterChef Türkiye 2026'da büyük finale doğru heyecan giderek artarken yarışmacılar, haftanın kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda en başarılı pideyi hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı.
MAVİ TAKIM KAPTANI ARMAĞAN OLDU
Şeflerin kararıyla bu haftanın mavi takım kaptanı Armağan oldu. Armağan, kırmızı takım kaptanlığı için Şükran'ı seçti. Böylece iki takımın kaptanları belli oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
Kaptanlık oyununun ardından Armağan ve Şükran, haftanın takımlarını oluşturdu. Yarışmacıların yeni takımları ve kaptanları şöyle sıralandı:
MAVİ TAKIM
Armağan (Kaptan)
Muhammed
Tolga
Kübra
Şadi
Tolgahan
Ayşe
KIRMIZI TAKIM
Şükran (Kaptan)
Bahar
Burçin
Nurten
Eyüp Can
Nilay
Enes
MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın takımları belli olurken yarışmacılar, takım oyunlarında avantaj elde edebilmek için mücadele edecek.