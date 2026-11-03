TELEVİZYON KARİYERİNDE YÜKSELİŞİ

Türkiye'deki televizyon kariyerine Zahide Yetiş'in programında yemek şefliği yaparak başlayan Danilo Zanna, daha sonra "İtalyan İşi" ve "Elin Oğlu" gibi programlarda yer aldı. Ünlü şef, televizyon çalışmalarının yanı sıra "Görümce" ve "Çat Kapı Aşk" gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosuna katılan Zanna, o tarihten bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alıyor.