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MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de tadım sırasında yaşanan talihsiz kazada, yarışmacının krema sifonundan fışkıran karışım Danilo Şef'in üzerine sıçradı. Yarışmacının özrüne Danilo Şef'in verdiği samimi yanıt ise dikkat çekti.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 1

MasterChef Türkiye'nin üçüncü sezonunda, 2019 yılında Hazer Amani'nin yerine jüriye katılan Danilo Şef, o günden bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte yarışmanın değişmeyen jüri üyeleri arasında yer alıyor.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 2

Yarışmacıların büyük emekle hazırladıkları tabakları şeflere sunduğu tadım anları, programın en heyecanlı ve en çok konuşulan bölümleri arasında bulunuyor. 1 Kasım akşamı yaşanan talihsiz kaza da tam bu sırada meydana geldi.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 3

KREMA SİFONUNDAN ÇIKAN KARIŞIM DANİLO ŞEF'E SIÇRADI

Tabağını şeflere sunan yarışmacı, sunumunu krema sifonuyla tamamlamak istedi. Ancak sifondaki karışım bir anda fışkırarak doğrudan Danilo Şef'in üzerine sıçradı.

Krema, sos veya püre gibi malzemeleri gaz kartuşu yardımıyla köpüğe dönüştüren krema sifonu, tabaklara hafif ve hacimli bir doku kazandırmak amacıyla profesyonel mutfaklarda sıkça kullanılıyor.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 4

DANİLO'DAN SAMİMİ TEPKİ

Yarışmacı, sifondan fışkıran karışımın Danilo Şef'in üzerine sıçramasının ardından hemen özür diledi. "Özür dilerim şefim." diyen yarışmacıyı Danilo Şef, "Bilerek yapmadığını biliyorum canım benim." sözleriyle teselli etti.

Şefin bu sıcak yaklaşımı, tatsız başlayabilecek bir tadım anını tatlıya bağladı. Yaşanan olay, yarışmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 5

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN YAŞAMI

5 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Toskana bölgesindeki Prato kentinde dünyaya gelen Danilo Zanna, ailesinin aşçılıkla uğraşması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren mutfak kültürünün içinde büyüdü.

Bir seyahati sırasında Tuğçe Demirbilek ile tanışan Zanna, evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti. Çift, ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. Bu evlilikten Zeno Tibet adında bir oğlu dünyaya geldi.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 6

TELEVİZYON KARİYERİNDE YÜKSELİŞİ

Türkiye'deki televizyon kariyerine Zahide Yetiş'in programında yemek şefliği yaparak başlayan Danilo Zanna, daha sonra "İtalyan İşi" ve "Elin Oğlu" gibi programlarda yer aldı. Ünlü şef, televizyon çalışmalarının yanı sıra "Görümce" ve "Çat Kapı Aşk" gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosuna katılan Zanna, o tarihten bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alıyor.

MasterChef'te Danilo Şef'in üzerine karışım fışkırdı! Özrü böyle karşıladı 7

Gastronomi alanındaki çalışmalarını televizyonla sınırlı tutmayan Danilo Zanna, restoran işletmeciliğiyle de ilgileniyor. Türkiye'de İtalyan mutfağını tanıtan projelere imza atan ünlü şef, mutfak kültürünü ve deneyimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

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