BİZE ULAŞIN
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...
Mehmet Şef olarak Masterchef Türkiye programındaki tavırlarıyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Programın bitmesinin ardından yeniden gündeme gelen Mehmet Şef kızıyla olan fotoğrafları ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 13.01.2020 03:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 04:43
- 1
- 81
- 2
- 81
- 3
- 81
- 4
- 81
- 5
- 81