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Haberler Galeri MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Masterchef Türkiye'de gösterdiği başarılı performansla ilk haftada dikkatleri çeken Barbaros Yoloğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuşmalarıyla da adından söz ettiren Barbaros Yoloğlu'nun eski haki herkesi şoke etti. 26 yaşındaki Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti. İşte Barbarol Yoloğlu'nun o hali...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 14:24
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MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda yerini alarak zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, eski haliyle sosyal medyada olay oldu.

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MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Bodrum'da aşçılık yapan Barbaros Yoloğlu, farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile yarışmanın merak edilen isimlerinden biri oldu.

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MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Instagram'da binlerce kişi tarafından takip edilen Barbaros Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti. İşte Barbaros Yoloğlu'nun eski hali...

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MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Soner Sarıkabadayı

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MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Soner Sarıkabadayı