MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun eski hali olay oldu! Kilolu fotoğrafları şoke etti!

Masterchef Türkiye'de gösterdiği başarılı performansla ilk haftada dikkatleri çeken Barbaros Yoloğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuşmalarıyla da adından söz ettiren Barbaros Yoloğlu'nun eski haki herkesi şoke etti. 26 yaşındaki Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti. İşte Barbarol Yoloğlu'nun o hali...