Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümünde Emir'in taksisi alevlere teslim oldu. Ailesi için kurduğu hayaller yıkılan Emir, gözyaşlarına boğulurken Mert, Sado, Alina ve Duru da Uzay'ın tuzağıyla gözaltına alındı.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken finalde alevlere teslim olan taksi, Emir'in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi.

EMİR'İN SON UMUDU DA YANDI! 19. BÖLÜMDE NELER OLDU? Doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.

Mert, Sado, Alina ve Duru, Emir'in masumiyetini kanıtlamak için dopingli suyu veren Kemal'in peşine düştü. Ancak arayışlarından haberdar olan Uzay, yeni bir tuzak kurdu.

Bora ve Pamir, dört arkadaş Kemal'in evindeyken araçlarına yasaklı madde yerleştirdi. Kurulan tuzak sonucunda Mert, Sado, Alina ve Duru gözaltına alındı.