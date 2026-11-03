-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümünde Emir'in taksisi alevlere teslim oldu. Ailesi için kurduğu hayaller yıkılan Emir, gözyaşlarına boğulurken Mert, Sado, Alina ve Duru da Uzay'ın tuzağıyla gözaltına alındı.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken finalde alevlere teslim olan taksi, Emir'in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 2

EMİR'İN SON UMUDU DA YANDI!

19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 3

Mert, Sado, Alina ve Duru, Emir'in masumiyetini kanıtlamak için dopingli suyu veren Kemal'in peşine düştü. Ancak arayışlarından haberdar olan Uzay, yeni bir tuzak kurdu.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 4

Bora ve Pamir, dört arkadaş Kemal'in evindeyken araçlarına yasaklı madde yerleştirdi. Kurulan tuzak sonucunda Mert, Sado, Alina ve Duru gözaltına alındı.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 5

Bölümün finalinde Emir, müşteri sandığı iki adamın saldırısına uğradı. Uzay'ın saldırıyı iptal eden mesajını görmeyen adamlar, Emir'in ev için aldığı parayı çalıp taksiyi parçaladı.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 6

Aracı korumaya çalışırken başına aldığı darbeyle yere yığılan Emir, gözlerini açtığında taksiyi alevler içinde buldu. Naz, damda hazırladığı yemekte onu beklerken Emir, bütün çabasına rağmen yangını söndüremedi ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 7

Emir yeniden ayağa kalkabilecek mi? Arkadaşları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul’da Emir’in umutları tükendi! O sahne yürek yaktı 8

Altı Üstü İstanbul, her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Danla Bilic estetik için harcadığı 30 milyon TL'ye pişman oldu
Sonraki Galeri
Danla Bilic estetik için harcadığı 30 milyon TL'ye pişman oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin