27 Aralık 2022, Salı
MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4'e kalan yarışmacılar...
TV 8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başlamış durumda. 26 Aralık Pazartesi akşamı yaşanan eleme sonrası programa devam eden 5 yarışmacı kaldı.Son 4 isim arasına girmek isteyen yarışmacılar ceket alabilmek için mücadele veriyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kim giydi? MasterChef Türkiye'de ilk finalist kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:11
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