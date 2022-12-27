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Haberler Galeri MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4'e kalan yarışmacılar...

MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4'e kalan yarışmacılar...

TV 8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başlamış durumda. 26 Aralık Pazartesi akşamı yaşanan eleme sonrası programa devam eden 5 yarışmacı kaldı.Son 4 isim arasına girmek isteyen yarışmacılar ceket alabilmek için mücadele veriyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ilk ceketi kim giydi? MasterChef Türkiye'de ilk finalist kim oldu? İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:11
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MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında son yaklaşılırken, ceket savaşları da başladı. Takım mücadeleleri ve dokunulmazlıkların geride kaldığı MasterChef'te artık bireysellik ön plana çıkıyor. Son 5 yarışmacının kaldığı programda 4 ceketi alıp finale yükselmek için kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Peki, "MasterChef 26 Aralık ilk ceketi kim giyecek, ilk finalist belli oldu mu?" İşte 26 Aralık 2022 MasterChef'te yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ilk ceket için yarıştı. Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu.

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MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

İlk turda ise son 5'teki yarışmacıların, MasterChef'e kabul edildikleri ilk tabakları yeniden yorumlayarak yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

Şeflerin değerledirmesi sonrasında oylar verildi. Oy sonucunda; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı.

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MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırladı. Yemeğin adı ise kuzu ve firik oldu.