MasterChef Türkiye’de ilk ceketi kim giydi? MasterChef ilk FİNALİST kim oldu? 26 ARALIK son 4’e kalan yarışmacılar...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ilk ceket için yarıştı. Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu.