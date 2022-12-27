Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz bir davette yakınlaşmış ve daha sonra ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara bir süre sessiz kalan ikili daha sonra peş peşe yaptığı açıklamalarla aşk haberlerini yalanladı. Ancak Ayça Ayşin Turan önceki gün Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katılınca gerçek ortaya çıktı.