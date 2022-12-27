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Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz bir davette yakınlaşmış ve daha sonra ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara bir süre sessiz kalan ikili daha sonra peş peşe yaptığı açıklamalarla aşk haberlerini yalanladı. Ancak Ayça Ayşin Turan önceki gün Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katılınca gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:49
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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz iki ay önce özel bir davette yakınlaşmış, çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Ayça Ayşin Turan aşk sorularına gülümseyerek suskun kalmıştı. Ama Murat Boz aralarında bir şey olmadığını söyleyince o da bu beraberliği kesin bir dille yalanlamıştı.

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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Ancak Ayça Ayşin Turan önceki gün Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses' yarışmasının çekimlerine katılınca gerçek ortaya çıktı.

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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

Ayça Ayşin Turan, jüri karşısında Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını seslendirdi. Murat Boz da yerinden kalkıp Turan ile düet yaptı. İkili şarkı boyunca gözlerini birbirlerinden ayırmadı.

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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Aşk haberlerini bu yüzden yalanlamış

TANIMA SÜRECİNDELER

Murat Boz sahnede uzun uzun sarıldığı Ayça Ayşin Turan'ı bırakmak istemedi. Çekim bittiğinde Murat Boz, Turan'ı arabasına kadar götürdü.