MasterChef Türkiye şampiyonu kim olacak? MasterChef finali bugün mü, ne zaman?

TV 8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı.Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabetin ardından şampiyon belli olacak. Yarışmacılar, bu akşam en lezzetli tabakları jüri üyelerine son kez sunmuş olacak. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Masterchef Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler...