13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef'te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef'te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 10 Ocak Salı günü yayınlandı. MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin oldu.Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programdan sevindiren haber geldi. MasterChef Türkiye, ünlüler özel bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Peki, "MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta?" İşte, o yarışmacılar...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:53
  • 1
  • 11
MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef’te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MasterChef Türkiye 2022'nin final yapmasıyla yeni bir konsept belirlendi. Yayınlanan tanıtımın ardından izleyiciler, "MasterChef ünlüler ne zaman?" sorusunu sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz salı günü final yapan program, özel bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, "MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta?" İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef’te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MASTERCHEF'TE KİM ŞAMPİYON OLDU?

MasterChef finaline kadar kalmayı başaran isimler Kıvanç ve Metin'di. İki isim de finalde büyük bir özveri göstererek tabaklarını hazırladı. Finalde 70 puan alan Metin MasterChef'in kazananı oldu.

  • 3
  • 11
MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef’te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL

MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirildi. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edildi.

  • 4
  • 11
MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef’te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MASTERCHEF ÜNLÜLER 2023 NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında yayımlanacak MasterChef Ünlüler eğlenceli anlar yaşatacak. MasterChef Ünlüler Özel bölümü 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri saat 20:00'de başlamış olacak.

  • 5
  • 11
MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef’te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MASTERCHEF ÜNLÜLER SAAT KAÇTA?

MasterChef ünlüler 13-14 Ocak 2023 cuma ve cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak.