MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM! MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef'te hangi ünlüler yarışacak? İşte, o isimler...

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 10 Ocak Salı günü yayınlandı. MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin oldu.Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programdan sevindiren haber geldi. MasterChef Türkiye, ünlüler özel bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Peki, "MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, saat kaçta?" İşte, o yarışmacılar...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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