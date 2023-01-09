MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef ilk finalisti Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin finali için geri sayım başladı. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan programda ilk finalist belli oldu. Büyük finale adını yazdıran isim Kıvanç Karadeniz için araştırmalar da hız kazandı. Kıvanç Karadeniz, jürilerden aldığı toplam 71 puanla gecenin birincisi oldu. Peki MasterChef ilk finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli?