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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Uğur mu elendi? Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Uğur mu elendi?
Masterchef kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan eleme oyunları sonrasında belirlenen isimler bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Furkan, Barbaros ve Uğur'un eleme adayı olarak çıktığı gecede hangi isimin hayallerine veda ettiği sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Uğur mu elendi?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 23:12
Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında elenecek isim belli olacak. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmaya veda eden isim Uğur olacak. İşte, Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Uğur mu elendi?
GALERİ DEVAM EDİYOR MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 8 KASIM AKŞAMI MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?
Masterchef 2020'de elenen isim henüz açıklanmadı. Kısa süre içerisinde açıklanacak isim haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Henüz elenen yarışmacı belli olmadı.
1. Eleme adayı: Furkan
2. Eleme adayı ise Barbaros oldu 3. Eleme adayı Uğur oldu MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIMLAR ŞÖYLEYDİ; MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Emir
Eray Sefa Ayyüce Furkan Esra Serhat Barbaros Uğur Özgül Ebru MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat
Barbaros Uğur Özgül Ebru