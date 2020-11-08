Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında elenecek isim belli olacak. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmaya veda eden isim Uğur olacak. İşte, Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef bu hafta, 8 Kasım'da elenen isim açıklandı mı? Uğur mu elendi?