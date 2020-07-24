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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı
Masterchef yarışmasının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası dün sabah hayatını kaybetti. Bugün memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlanan Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesine akrabalarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:26