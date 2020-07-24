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Haberler Galeri Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Masterchef yarışmasının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası dün sabah hayatını kaybetti. Bugün memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlanan Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesine akrabalarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:26
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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti.

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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.

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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti.