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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi
Ayasofya-i Kebir Camii cemaatine kavuştu. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınan ilk namazla birlikte Ayasoyfa Camii'nde 86 yıl sonra ibadete açıldı. Tarihi günle ilgili ünlüler sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte duygu seli yaşanan Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla ilgili ünlü isimlerin paylaşımları...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:20Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 15:39