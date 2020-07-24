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Haberler Galeri Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

Ayasofya-i Kebir Camii cemaatine kavuştu. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınan ilk namazla birlikte Ayasoyfa Camii'nde 86 yıl sonra ibadete açıldı. Tarihi günle ilgili ünlüler sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte duygu seli yaşanan Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla ilgili ünlü isimlerin paylaşımları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 15:39
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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

Ayasofya-i Kebir Camii Danıştay kararı ile 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne geçti. Ayasofya'da günlerdir süren çalışmaların ardından bugün kılınan ilk namazla birlikte Ayasofta Camii ibadete açıldı.

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

86 yıl sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'yle ilgili ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. İşte tarihi günde duygularını dile getiren ünlüler...

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

YUSUF GÜNEY

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

YUSUF GÜNEY

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

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