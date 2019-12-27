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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği bir kızı ve ondan olan bir torunu olduğunu biliyor muydunuz? Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı bulunuyor. Ancak Cüneyt Arkın'ın kızıyla ve torunuyla görüşmüyor. Cüneyt Arkın kızı ve torunu kendisine sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kimseler tarafından bilinmeyen kızı...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 22:10
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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı.

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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR