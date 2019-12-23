Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

Hekimoğlu, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Doktor Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay ise en çok dikkat çeken oyuncu oldu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Colbay'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını merak etti. Peki Damla Colbay kaç yaşında? İşte Damla Colbay'ın ve ünlü isimlerin yaşları...