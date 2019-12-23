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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

Hekimoğlu, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Doktor Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay ise en çok dikkat çeken oyuncu oldu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Colbay'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını merak etti. Peki Damla Colbay kaç yaşında? İşte Damla Colbay'ın ve ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 17:32
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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Damla Colbay yaşıyla merak konusu oldu. İşte Damal Colbay ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

ESRA EROL

12 MAYIS 1982

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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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Hekimoğlu’nun Doktor Zeynep’i Damla Colbay hakkında bilinmeyen gerçek

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983