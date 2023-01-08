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Haberler Galeri Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı.Programın finaline adım adım gildilirken, bir yarışmacı gecenin sonunda 3. yarı finalist oldu. Diğer yarışmacı ise 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin 7 Ocak tarihli 174'üncü bölümünde, Görkem ve Ayaz üç aşamalı düello etabında en iyi puanı almak için adeta zamanla yarıştı. Heyecan dolu gecede ilk turu Görkem birinci olarak tamamladı.Programı izleyemeyenler, Masterchef 3.finalist kim oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef Türkiye kim elendi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:43
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Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MasterChef'te ilk 3'e kalan isim ve elenen yarışmacı 7 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan bölümde netlik kazandı.TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada dün gece Görkem ve Ayaz yarı finale kalmak için üç aşamalı düelloda mutfakta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda 3. yarı finalist olurken, diğer yarışmacı ise 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, 3.yarı finalist kim oldu? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?

3. yarı finalist belirleyecek olan ilk turda şefler yarışmacılardan ikonik yemekler konseptinde 'meat fruit' yapmalarını istedi. Yarışmacılara bu etapta tam 75 dakika süre verildi. Görkem ve Ayaz bu etapta en iyi tabağı çıkarmak için mutfakta adeta zamanla yarıştı.

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Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MASTERCHEF 3. YARI FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 3. yarı finalist 3 etaplı oyununun sonucunda, şefler tarafından yapılan oylama ile belli oldu. Son yarı finalist Ayaz oldu.

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Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'de en başarısız tabağı yapan isim 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti. Elenen isim 3. yarı finalistin belli olmasının ardından netlik kazandı. MasterChef'i 4. olarak tamamlayan Görkem elenen isim oldu.

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Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MASTERCHEF 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te ikinci yarı finalist 3 etaplı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından son üçe kalan ikinci isim Metin oldu.