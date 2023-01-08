Masterchef 3.finalist kim oldu? Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı.Programın finaline adım adım gildilirken, bir yarışmacı gecenin sonunda 3. yarı finalist oldu. Diğer yarışmacı ise 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin 7 Ocak tarihli 174'üncü bölümünde, Görkem ve Ayaz üç aşamalı düello etabında en iyi puanı almak için adeta zamanla yarıştı. Heyecan dolu gecede ilk turu Görkem birinci olarak tamamladı.Programı izleyemeyenler, Masterchef 3.finalist kim oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef Türkiye kim elendi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...