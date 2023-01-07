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Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim genç oyuncu kadrosuyla da ekranın en çok konuşulan yapımlarından oldu. Bu sezon Leyla karakteriyle kadroya katılan Nazlı Çetin oyunculuğu kadar güzelliğiyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Çetin'i yakın takibe alanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Nazlı Çetin'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı. İşte başta Nazlı Çetin olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 16:59
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Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nazlı Çetin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun eski sevgilisini gören şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Nazlı Çetin'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı. İşte başta Nazlı Çetin olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri...

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Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

SILA TÜRKOĞLU - HALİL İBRAHİM CEYHAN

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Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL