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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence merkezinde konser verdi. Bedavacı'nın sahnede olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın ardından kaçan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:06
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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.

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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

Olay, Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan bir AVM'deki eğlence mekanında meydana geldi.

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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

İddiaya göre, şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi.

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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

Panikleyen vatandaşlar masa ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.