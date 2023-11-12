12 Kasım 2023, Pazar
Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı
Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence merkezinde konser verdi. Bedavacı'nın sahnede olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın ardından kaçan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:06
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