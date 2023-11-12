Derya Bedavacı sahnede dehşeti yaşadı! Silahlı saldırının ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence merkezinde konser verdi. Bedavacı'nın sahnede olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın ardından kaçan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı.