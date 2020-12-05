Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Maria ile Mustafa'da düğünde patlayan bomba herkesin hayatını alt üst edecektir. Düğünleri kana bulanan Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir? İşte Maria ile Mustafa'nın 14. bölümünde yaşanacaklar...