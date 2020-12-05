05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Maria ile Mustafa'da düğünde patlayan bomba herkesin hayatını alt üst edecektir. Düğünleri kana bulanan Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir? İşte Maria ile Mustafa'nın 14. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:38
  • 1
  • 8
Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir?

  • 3
  • 8
Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir?

  • 4
  • 8
Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir?

  • 5
  • 8
Maria ile Mustafa’da Candemir ailesini bekleyen tehlike!

Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?