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Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile evlerini ayırmalarının ardından ilişkisini de sonlandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Aşklarıyla bu yılın en çok konuşulan çifti olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberi hayranlarını da üzmüştü. Bugüne kadar sessizliğini koruyan çift, ayrılık iddialarını ateşli fotoğrafla yalanladı.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 11:25
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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı. Bu yaz evlenecekleri konuşulan çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürülmüştü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüş, evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Hadise ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddialara son noktayı koyarken Hadise'den de Benek'li paylaşım geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Aşklarıyla 2020 yılında damga vuran şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Yıldırım'ın evinden ayrılarak kendi evine geçtiği ve bu süreçte uzak kaldıkları için ayrılık kararı aldıkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.