Hadise ve Kaan Yıldırım’dan ayrılık iddialarına romantik yalanlama

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile evlerini ayırmalarının ardından ilişkisini de sonlandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Aşklarıyla bu yılın en çok konuşulan çifti olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberi hayranlarını da üzmüştü. Bugüne kadar sessizliğini koruyan çift, ayrılık iddialarını ateşli fotoğrafla yalanladı.