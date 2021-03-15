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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'daki performansıyla gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Alina Boz ile aralarında yakaladıkları izleyicileri ekran başına kilitleyen Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:41
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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Maraşlı'da canlandırdığı Celal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çelen Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Hande Erçel – Balıkesir

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

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