Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'daki performansıyla gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Alina Boz ile aralarında yakaladıkları izleyicileri ekran başına kilitleyen Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...