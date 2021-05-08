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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Atv'nin merakla beklenen 17'nci bölümünde Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümünde Maraşlı, her şeyi değiştirecek yeni bir plan yapar. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:53
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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır.

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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar.

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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez.

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Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?