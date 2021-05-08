Maraşlı büyük kararın arifesinde! Planını uygulayabilecek mi?

Atv'nin merakla beklenen 17'nci bölümünde Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümünde Maraşlı, her şeyi değiştirecek yeni bir plan yapar. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...