"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu

1976 yılında "Mankenler Kralı" seçilen Engin Koç, annesi Gül Koç ile Sivas'ta çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Koç'un son hali ve İstanbul'u geride bırakıp Sivas'ın Hafik ilçesinde kurduğu sakin yaşam, takipçilerinin ilgisini çekti.

Bir dönemin en gözde mankenlerinden ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Engin Koç, sosyal medya hesabından annesi Gül Koç ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak uzun süre sonra yeniden gündeme geldi.

1959 doğumlu Koç, kariyerini noktaladıktan sonra memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e yerleşti. İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan eski manken, burada eşi Pınar Kavrak ve ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürdürüyor.

Paylaşılan fotoğrafta saç ve sakallarının beyazladığı görülen Koç'un doğal hali, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bahçesiyle ilgilenerek doğayla iç içe bir yaşam kuran eski mankenin paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

1976 YILINDA MANKENLER KRALI SEÇİLMİŞTİ Engin Koç, henüz 17 yaşındayken katıldığı 1976 Mankenler Kralı yarışmasını kazanarak modellik kariyerine adım attı.