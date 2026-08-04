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"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1976 yılında "Mankenler Kralı" seçilen Engin Koç, annesi Gül Koç ile Sivas'ta çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Koç'un son hali ve İstanbul'u geride bırakıp Sivas'ın Hafik ilçesinde kurduğu sakin yaşam, takipçilerinin ilgisini çekti.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 1

Bir dönemin en gözde mankenlerinden ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Engin Koç, sosyal medya hesabından annesi Gül Koç ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak uzun süre sonra yeniden gündeme geldi.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 2

1959 doğumlu Koç, kariyerini noktaladıktan sonra memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e yerleşti. İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan eski manken, burada eşi Pınar Kavrak ve ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürdürüyor.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 3

Paylaşılan fotoğrafta saç ve sakallarının beyazladığı görülen Koç'un doğal hali, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bahçesiyle ilgilenerek doğayla iç içe bir yaşam kuran eski mankenin paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 4

1976 YILINDA MANKENLER KRALI SEÇİLMİŞTİ

Engin Koç, henüz 17 yaşındayken katıldığı 1976 Mankenler Kralı yarışmasını kazanarak modellik kariyerine adım attı.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 5

Yaklaşık 30 yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markaları ve moda tasarımcılarının defilelerinde podyuma çıkan Koç, erkek mankenliğinin saygın bir meslek olarak kabul görmesinde etkili isimlerden biri oldu.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 6

Podyum kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Koç, birçok sinema ve televizyon projesinde rol aldı. Özellikle Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Kuyumcu Cem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

"Mankenler Kralı" Engin Koç'un Sivas'taki hayatı ve son hali gündem oldu 7

Ayrıca Yedi Bela Hüsnü, Temas ve Darbe gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.

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