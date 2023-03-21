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Haberler Galeri “Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasından izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak "maneviyatım ağır basıyor" diyerek sahnelere veda eden Tayfur sosyal medyada olan fotoğraflarını da silmişti. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü. İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü kareleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:14
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“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müzik ve sahne kariyerini noktalayan Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi. Sosyal medya hesabından tesettürlü pozunu paylaşan Tuğçe Tayfur değişimi ile dikkat çekti.

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“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu.

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“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti.

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“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi.