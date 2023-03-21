“Maneviyatım ağır basıyor” diyerek sahnelere veda etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasından izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak "maneviyatım ağır basıyor" diyerek sahnelere veda eden Tayfur sosyal medyada olan fotoğraflarını da silmişti. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü. İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü kareleri...