Şehit Cengiz Topel'in adının geçtiği şarkı tepki çekti! Lvbel C5'ten özür mesajı
Lvbel C5, yeni şarkısında Kıbrıs Barış Harekâtı şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismini kullanması nedeniyle gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Şarkı sözlerini değiştirdiğini belirten rapçi, tepkiler üzerine özür diledi.
Rap müziğinin tanınan isimlerinden Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, yeni şarkısıyla gündeme geldi. Şarkısında Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında esir alınarak ağır işkenceler sonucu şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismine yer vermesi, tepkilere neden oldu.
"GERÇEK DIŞI YORUMLARI ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM"
Toplumsal hafızada rahatsızlık yaratan şarkı sözlerine ilişkin ünlü rapçiden açıklama geldi. Tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapan Lvbel C5, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde şahsım ve sanatım üzerinden yürütülen karalama kampanyalarını, hakkımda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıları ve gerçek dışı yorumları üzülerek takip ediyorum.
Öncelikle hiçbir yoruma veya tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etmek isterim ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletinin bir ferdi ve bu ülkenin bir evladıyım."
"ÜLKEME OLAN BAĞLILIĞIM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR"
"Devletimize, milletimize, vatanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza olan bağlılığım tartışmaya açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak benim için bir tercih değil, taşıdığım kimliğin ve sorumluluğun bir parçasıdır.
Benim müziğim, sahne performansım ve sanatçı kimliğim üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabilir. Buna saygı duyarım. Ancak sanatımın üzerinden şahsıma yönelik siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını, vatanıma ve milletime olan bağlılığımın sorgulanmasını kabul etmiyorum."
"BU MİLLETİN SEVGİSİYLE BUGÜNLERE GELDİM"
Rapçi, Türkiye'nin değerleriyle büyüdüğünü belirterek şu sözleri dile getirdi:
"Ben bu ülkenin değerleriyle büyüdüm. Bu milletin sevgisiyle bugünlere geldim. Kazandığım başarıları da bu ülkenin insanlarıyla paylaşıyorum. Dolayısıyla ülkeme, devletime ve milletime duyduğum saygı ve bağlılık benim için hiçbir koşulda değişmeyecek bir değerdir.
Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye, şahsım üzerinden toplumu ayrıştırmaya veya milletimin değerleriyle arama mesafe koymaya çalışmasın. Bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum."
"CENGİZ TOPEL'İ ANMAK AMACIYLA KULLANDIĞIM BİR İFADEDİR"
"Uçuyorum sanki Cengiz Topel" sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel'i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir.
Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum."