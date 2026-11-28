"ÜLKEME OLAN BAĞLILIĞIM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR"

"Devletimize, milletimize, vatanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza olan bağlılığım tartışmaya açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak benim için bir tercih değil, taşıdığım kimliğin ve sorumluluğun bir parçasıdır.

Benim müziğim, sahne performansım ve sanatçı kimliğim üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabilir. Buna saygı duyarım. Ancak sanatımın üzerinden şahsıma yönelik siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını, vatanıma ve milletime olan bağlılığımın sorgulanmasını kabul etmiyorum."