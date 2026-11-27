Milyonlar gönderdi, gerçekle yüzleşti: Süleyman amca Esra Erol’da isyan etti

Esra Erol'da programında sosyal medyada tanıştığı kişiye 4,5 milyon TL kaptırdığını söyleyen 70 yaşındaki Süleyman Özer'in para gönderdiği kadının görüntüsü ortaya çıktı. Sesiyle tanıdığı kişinin görüntülerini izleyen Süleyman amca, canlı yayında isyan etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Süleyman Özer, sosyal medyada tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği kişi tarafından 4,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

INFLUENCER FOTOĞRAFI ÜZERİNDEN KURULAN TUZAK Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi olan Özer, yaşadığı mağduriyeti programda anlattı. İddiaya göre, sosyal medyada "Mine Serin" adıyla iletişim kurduğu kişinin gerçekte bu ismi kullanmadığı, fotoğraftaki kişinin ise yabancı uyruklu bir sosyal medya içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Süleyman Özer, internet üzerinden tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiyle gönül ilişkisi yaşamaya başladığını belirtti.

İlk olarak "Mine Serin" adını kullanan kişinin daha sonra "Havva" ismiyle iletişim kurduğunu, kimsesiz olduğunu ve borçları bulunduğunu öne sürerek kendisinden para istediğini anlattı.