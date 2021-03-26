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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut... Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...
Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Makedonyalı oyuncu Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:31
Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmeti'ye veda etti. İşte ünlü isimlerin Luran Ahmeti paylaşımları…
GALERİ DEVAM EDİYOR HAZAL KAYA
Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!
BÜLENT ŞAKRAK
Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.
KAAN URGANCIOĞLU
Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.
TOLGA TEKİN
Mekanın cennet olsun canım brom