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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Makedonyalı oyuncu Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:31
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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmeti'ye veda etti. İşte ünlü isimlerin Luran Ahmeti paylaşımları…

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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

HAZAL KAYA

Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!

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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

BÜLENT ŞAKRAK

Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.

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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

KAAN URGANCIOĞLU

Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.

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Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah be koca Arnavut...

TOLGA TEKİN

Mekanın cennet olsun canım brom