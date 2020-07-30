Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

Lucifer 5. sezon için geri sayım başladı. Netflix platformunda yayınlanan Lucifer dizininin takipçileri dördüncü sezonu tamamladıktan sonra yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başlamıştı. Netflix tarafından dizinin 5. seozn fragmanı ile yayın tarihi duyuruldu. Peki, Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi...