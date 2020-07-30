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Haberler Galeri Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

Lucifer 5. sezon için geri sayım başladı. Netflix platformunda yayınlanan Lucifer dizininin takipçileri dördüncü sezonu tamamladıktan sonra yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başlamıştı. Netflix tarafından dizinin 5. seozn fragmanı ile yayın tarihi duyuruldu. Peki, Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:46
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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

Lucifer 5.sezon ne zaman başlayacak? Lucifer takipçilerinin merakla beklediği 5. sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile yeni sezonun çıkış tarihi duyuruldu. 2016 yılında yayın hayatına başlayan dizi, üçüncü sezon itibarıyla Netflix'te seyirciyle buluşuyor. Peki, Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?

Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

LUCİFER KONUSU

Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Chloe, birlikte bir arıcının cinayetini soruşturduğu Lucifer'ın yaptığı şeytani açıklamaların kendisi açısından hiç sorun olmadığı konusunda ısrar eder.

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte Lucifer yeni sezon tarihi

Lucifer 4. sezon 2. bölüm özeti: Chloe ve Lucifer, bir realite şovunun setinde gerçekleşen cinayeti araştırır. Peder Kinley, planını uygulamaya koyar. Amenadiel, nereye ait olduğunu sorgular.