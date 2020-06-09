Lucifer'da 5. sezon gelişmesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

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Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer'ın 6. sezonunun da olacağının belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, 5'inci sezonun çıkacağı tarih oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı dizilerin çekimleri durdurulmuştu. Lucifer'ın son sezonunu seyreden izleyiciler, beşinci sezon ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...