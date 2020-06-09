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Lucifer'da 5. sezon gelişmesi! Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Lucifer dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyordu. Dünya genelinde bazı diziler koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelelemişti. Lucifer'ın yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Netflix Lucifer 5. kısım ne zaman çıkacak? Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Lucifer yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 14:35