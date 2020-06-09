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Haberler Galeri Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Süperstar Ajda Pekkan'ın bu yıl yapacağı tatil için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde işlerini bitirmesinin ardından küçük bir tatil yapacağını açıklayan Süperstar'ın bahsettiği tatilin planları ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü gibi tekne tatili yapacak olan Pekkan, lüks bir guletle Ege koylarını gezme planı yaptı. Ajda Pekkan'ın yaklaşık 55 metrelik tekneye günlük ödeyeceği ücret ise dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili planları...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 16:21
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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Süperstar Ajda Pekkan'ın bu yılki tatil planı belli oldu. İddiaya göre, 74 yaşındaki usta sanatçı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz tatili kiralayacağı gulet ile yapacak.

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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi. Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın, yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.

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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Pekkan'ın kalacağı altı kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor.

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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Ünlü yıldız, geçtiğimiz yıl da Ege'de mavi tura çıkmıştı.

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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Pandemi sürecinde evlerine kapanarak kendilerini ve sevdiklerini karantinaya alan ünlü isimler, tatil planları hakkında bakın neler söylemişlerdi...