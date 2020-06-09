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Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!
Süperstar Ajda Pekkan'ın bu yıl yapacağı tatil için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde işlerini bitirmesinin ardından küçük bir tatil yapacağını açıklayan Süperstar'ın bahsettiği tatilin planları ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü gibi tekne tatili yapacak olan Pekkan, lüks bir guletle Ege koylarını gezme planı yaptı. Ajda Pekkan'ın yaklaşık 55 metrelik tekneye günlük ödeyeceği ücret ise dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili planları...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 16:21
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