Ajda Pekkan’ın günlük tatil masrafı dudak uçuklattı!

Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi. Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın, yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.