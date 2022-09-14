Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı. Hamile olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşini ilk kez görenler ise şaştı kaldı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları ve kendisi gibi oyuncu olan eşi...