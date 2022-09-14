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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı. Hamile olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşini ilk kez görenler ise şaştı kaldı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları ve kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 12:34
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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı.

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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

32 yaşındaki Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.

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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Bebek beklediğini duyuran güzel oyuncu sosyal medyadan hamilelik pozlarını yayınladı.

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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Güzel oyuncu karnı burnunda karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz elbisesiyle hayran bırakan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Tuğutlu paylaşımlarına ise, "Öyle heyecanlıyım ki… Yeni bir dönem başlıyor bizim için… Güzel bir yolculuk… Yolu yarıladık bile… Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" notuyla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.