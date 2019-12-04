Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Son dönemin popüler oyuncularından Leyla Feray'ın Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Leyla Feray ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Bebek'te bir mekanda eğlenirken görüntülendi. İkilinin arasındaki samimiyet dikkatleri çekerken Serhat Teoman'la 4 yıldır birlikte olan Leyla Feray'ın ayrıldıkları yönünde bir haber olmaması ihanet söylentilerini gündeme getirdi.