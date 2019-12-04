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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Son dönemin popüler oyuncularından Leyla Feray'ın Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Leyla Feray ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Bebek'te bir mekanda eğlenirken görüntülendi. İkilinin arasındaki samimiyet dikkatleri çekerken Serhat Teoman'la 4 yıldır birlikte olan Leyla Feray'ın ayrıldıkları yönünde bir haber olmaması ihanet söylentilerini gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 14:29
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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Dört yıldır oyuncu Serhat Teoman'la birlikte olan Leyla Feray, Oğulcan Engin ile samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.

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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek'teki Lucca'da samimi bir şekilde eğlenirken görülmüş.

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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

İkili ortak bir arkadaşları tarafından o gece kulüpte tanıştırılmış.

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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Uzun sohbetleri, neşeli halleri 'Birbirlerine ne kadar çok yakıştılar' yorumlarına neden olmuş.

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Leyla Feray 4 yıllık sevgilisi Serhat Teoman'ı Oğulcan Engin ile aldattı mı?

Gecenin sonunda birbirlerinden telefon numaralarını almışlar.