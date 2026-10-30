Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mal varlığı üzerinden başlayan tartışmalar büyüyor. 2022 yılında hazırladığı vasiyetle mal varlığını, telif ve isim haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan İnanır'ın kararı, ailesinde anlaşmazlığa neden oldu.

Haftalardır devam eden tartışmada son olarak Jülide Kural sessizliğini bozdu. Kural, Kadir İnanır'ın kamuoyunda iddia edildiği kadar büyük bir servet bırakmadığını belirterek hakkındaki bazı iddialara yanıt verdi.

Bu kararın ardından yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde iradesinin etkilenmiş olabileceğini ileri sürerek hukuki süreç başlattı. Ailenin diğer üyelerinden Gül Bakar ise Jülide Kural'a destek veren açıklamalarda bulundu.

Yüzyıllık ata toprağının aile içinde kalmasından memnuniyet duyduğunu belirten İnanır, 25 Rolex iddiasının kendisine ait olmadığını söyledi. Ardından dayısının kullandığı saatler ve yüzüklerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jülide Kural'ın 25 Rolex saati olduğu yönündeki iddiayı yalanlaması ve aileden kalan toprağı Gül Bakar'a bırakacağını açıklamasının ardından Levent İnanır yeniden konuştu. İnanır, Günaydın Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.

"SAATLERİ, YÜZÜKLERİ VE ALTIN ÇAKMAKLARI NEREDE?"

Kadir İnanır hastaneye kaldırılmadan önce dayısıyla üç kez yemeğe çıktığını anlatan Levent İnanır, bu buluşmaların ikisinde dayısının kolunda Patek Philippe marka saat, diğerinde ise altın Rolex bulunduğunu öne sürdü. İnanır ayrıca usta oyuncunun her buluşmada parmağında farklı bir Atatürk tuğralı altın yüzük taşıdığını ifade etti.

Jülide Kural'ın evden para çalındığını öne sürerek bir çalışan hakkında suçlamada bulunmasının ardından mahkemeye başvurduğunu belirten Levent İnanır, evde yapılan incelemeyle ilgili iddialarını da paylaştı.