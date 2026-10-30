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Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mal varlığı üzerinden başlayan aile içi tartışma büyüyor. Jülide Kural'ın açıklamalarına yanıt veren yeğeni Levent İnanır, kayıp saat ve yüzük iddialarını gündeme getirirken usta oyuncunun neden evlenmediğine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 1

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mal varlığı üzerinden başlayan tartışmalar büyüyor. 2022 yılında hazırladığı vasiyetle mal varlığını, telif ve isim haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan İnanır'ın kararı, ailesinde anlaşmazlığa neden oldu.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 2

MİRAS KAVGASINDA YENİ PERDE

Bu kararın ardından yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde iradesinin etkilenmiş olabileceğini ileri sürerek hukuki süreç başlattı. Ailenin diğer üyelerinden Gül Bakar ise Jülide Kural'a destek veren açıklamalarda bulundu.

Haftalardır devam eden tartışmada son olarak Jülide Kural sessizliğini bozdu. Kural, Kadir İnanır'ın kamuoyunda iddia edildiği kadar büyük bir servet bırakmadığını belirterek hakkındaki bazı iddialara yanıt verdi.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 3

25 ROLEX İDDİASI BENİM DEĞİL

Jülide Kural'ın 25 Rolex saati olduğu yönündeki iddiayı yalanlaması ve aileden kalan toprağı Gül Bakar'a bırakacağını açıklamasının ardından Levent İnanır yeniden konuştu. İnanır, Günaydın Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.

Yüzyıllık ata toprağının aile içinde kalmasından memnuniyet duyduğunu belirten İnanır, 25 Rolex iddiasının kendisine ait olmadığını söyledi. Ardından dayısının kullandığı saatler ve yüzüklerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 4

"SAATLERİ, YÜZÜKLERİ VE ALTIN ÇAKMAKLARI NEREDE?"

Kadir İnanır hastaneye kaldırılmadan önce dayısıyla üç kez yemeğe çıktığını anlatan Levent İnanır, bu buluşmaların ikisinde dayısının kolunda Patek Philippe marka saat, diğerinde ise altın Rolex bulunduğunu öne sürdü. İnanır ayrıca usta oyuncunun her buluşmada parmağında farklı bir Atatürk tuğralı altın yüzük taşıdığını ifade etti.

Jülide Kural'ın evden para çalındığını öne sürerek bir çalışan hakkında suçlamada bulunmasının ardından mahkemeye başvurduğunu belirten Levent İnanır, evde yapılan incelemeyle ilgili iddialarını da paylaştı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 5

KASA BOŞ ÇIKTI İDDİASI

İnanır, mahkemenin verdiği tedbir kararı doğrultusunda hâkim ve avukatın eve gittiğini, ancak dayısına ait olduğunu söylediği saatlerin, yüzüklerin ve altın çakmakların bulunamadığını ileri sürdü. Kasanın da boş olduğunu iddia eden İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?"

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 6

KADİR İNANIR VE JÜLİDE KURAL NEDEN EVLENMEDİ?

Levent İnanır'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın neden evlenmediği sorusu oldu.

Jülide Kural, son açıklamasında evliliğe sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu söylemişti. Ancak Levent İnanır, bu konuda farklı bir iddia ortaya attı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 7

YEŞİL PASAPORT İDDİASI

İnanır'ın anlatımına göre evlilik teklifini yapan Jülide Kural'dı. Kural'ın, "Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz" sözleriyle Kadir İnanır'ı evliliğe ikna etmeye çalıştığını öne süren Levent İnanır, usta oyuncunun bu teklifi kabul etmediğini iddia etti.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 8

BODRUM AÇIKLAMASINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Levent İnanır, Jülide Kural'ın psikolojik tedavi amacıyla Bodrum'a gittiği yönündeki açıklamasına da itiraz etti.

Dayısını 28 Haziran'da defnettiklerini, Jülide Kural'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini belirten İnanır, Kadir İnanır'ın mezarının ancak ağustos ayının sonunda yapıldığını hatırlattı.

Kural'ın Bodrum'a gidişini sorgulayan Levent İnanır, "İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 9

ŞOFÖR İDDİASINA YANIT VERMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Levent İnanır, Jülide Kural'ın kan verdiği gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilen şoförle ilgili açıklamalarına da değindi.

Cenazenin ardından kendisini havalimanına bırakan şoföre Kural'ın "Tazminatını Kadir'den iste" dediğini öne süren İnanır, bu iddiaya da herhangi bir yanıt verilmediğini savundu.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında sular durulmuyor: "Neden hiç evlenmedi?" sorusuna olay yanıt 10

"SOSYAL MEDYADA TROLLERİN HEDEFİ OLUYORUM"

Açıklamalarının son bölümünde sosyal medyada hedef alındığını söyleyen Levent İnanır, medyaya her konuştuğunda kendisine yönelik tepkilerin arttığını belirtti.

Sosyal medyadaki saldırıların arkasında kimin olduğunu bildiğini öne süren İnanır, bu konuda da hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

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