İlk filmlerinden birinde Ayhan Işık'la aynı sahnede yer aldığını belirten Gedik, yönetmen Memduh Ün'ün kendisine verdiği görevi de şöyle aktarmıştı:

"Karşısındaki bir arkadaş iyi oynayamadı. Yönetmen Memduh Ün de 'İhsan bir ceket bul, figüranın yerine sen geç' dedi. Boyum kısaydı, ayağımın altına takoz koydular. Ayhan Işık bana bir yumruk attı ve ben de ustaca savrulmayı başardım. Teknik olarak yumruk yiyemeyen olduğunda üstüme bir ceket verip beni sete alırlardı."