600’den fazla filmde rol almıştı! İhsan Gedik’in son hali duygulandırdı
Yeşilçam'da 600'den fazla filmde rol alan İhsan Gedik, anılarını ve arşiv fotoğraflarını bir araya getirdiği kitabını satarken görüntülendiği karelerle yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun Ayhan Işık'la aynı seti paylaştığı günlere dair anlattıkları da dikkat çekti.
Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından İhsan Gedik, sert ve kötü karakterleriyle hafızalara kazındı. 54 yıllık kariyerinde 600'den fazla filmde rol alan usta oyuncu, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi dönemin yıldızlarıyla aynı projelerde yer aldı.
OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
Yıllar önce Hürriyet'e verdiği röportajda sinemaya uzanan yolculuğunu anlatan Gedik, figüran olarak başladığı kariyerinde yaşadığı ilginç anıları da paylaşmıştı.
Gedik, Yeşilçam setlerine nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:
"60'lı yıllardı ve annemle Samsun'dan İstanbul'daki akrabalarımızı ziyarete gelmiştik. Galata Köprüsü'nden yürüyerek Taksim'e geçtim. Bayram Sokak'ta bir sürü insanı arabaya bindirdiklerini gördüm. Neler olduğunu sorduğumda, figüranları setlere götürdüklerini söylediler. Onlara dahil oldum ve annemler köye dönerken ben burada kaldım. İşte bugünlere kadar geldik."
İlk filmlerinden birinde Ayhan Işık'la aynı sahnede yer aldığını belirten Gedik, yönetmen Memduh Ün'ün kendisine verdiği görevi de şöyle aktarmıştı:
"Karşısındaki bir arkadaş iyi oynayamadı. Yönetmen Memduh Ün de 'İhsan bir ceket bul, figüranın yerine sen geç' dedi. Boyum kısaydı, ayağımın altına takoz koydular. Ayhan Işık bana bir yumruk attı ve ben de ustaca savrulmayı başardım. Teknik olarak yumruk yiyemeyen olduğunda üstüme bir ceket verip beni sete alırlardı."
ANILARINI KİTAPTA TOPLADI
Oyunculuk kariyeri boyunca yüzlerce yapımda rol alan İhsan Gedik, Yeşilçam'a dair anılarını ve arşivindeki fotoğrafları Dünden Bugüne İhsan Gedik adlı kitapta bir araya getirdi. Bastonuyla Karaköy-Tünel hattında yürürken kitabını satmasıyla gündeme gelen usta oyuncunun görüntüleri, nisan ayında da sosyal medyada ilgi görmüştü.
SON HALİ YENİDEN GÜNDEMDE
Gedik'in kitabını satarken görüntülendiği kareler yeniden dolaşıma girerken, Yeşilçam'ın emektar oyuncusu bir kez daha gündem oldu. Kariyeri boyunca çoğunlukla sert ve kötü karakterleri canlandıran Gedik, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.