Sahte çantayı ele veren detayı açıkladı! Lemina'nın eşinin yöntemi şaşırttı
Galatasaraylı Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, lüks çanta tutkusuyla tanınıyor. Ünlü modelin sahte çantaları kokusundan ayırt ettiğini açıklaması ise gündem oldu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, lüks çanta tutkusuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geniş çanta koleksiyonuyla sık sık gündeme gelen ünlü model, sahte ürünleri gerçeğinden ayırt etmek için kullandığı ilginç yöntemle şaşırttı.
Özel hayatı ve tarzıyla yakından takip edilen Fanny Neguesha, geçtiğimiz günlerde yurt dışı seyahatine çıktı. Londra sokaklarında kendisine yöneltilen, "Bir çantanın sahte mi, gerçek mi olduğunu nasıl anlarsınız?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.
LÜKS ÇANTA TUTKUNU!
Lüks çantaları yakından tanıyan Neguesha, sahte bir ürünü anlamak için önce kokusuna baktığını söyledi. Ünlü modelin bu sıra dışı yöntemi, çevredekileri şaşırttı.
Her ay çanta alışverişi yaptığını ve geniş bir lüks çanta koleksiyonuna sahip olduğunu belirten Fanny Neguesha, gerçek bir çantayı ayırt etmenin püf noktalarını da paylaştı.
KOKUSUNDAN ANLIYOR
Ünlü model, "Malzeme önemli, önce derinin kokusundan belli olur. Tabii iç tasarım da kendini belli eder" ifadelerini kullandı.