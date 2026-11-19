EŞİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mario Lemina'nın da moda konusunda oldukça zevkli olduğunu dile getiren Neguesha, eşinin kendisine yaptığı çanta seçimlerinden de söz etti. Ünlü model, "Eşim de bana her zaman şık çantalar seçer. Bilgili ve tarz sahibidir" diyerek Lemina'ya övgüde bulundu.