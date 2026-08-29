ATV’nin yeni bombası Aşk ve Taht’tan bir tanıtım daha!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht'tan yeni tanıtım yayınlandı. Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu konu alan yapım, aşk, taht ve iktidar mücadelesini ekranlara taşıyor.

ATV'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından devletin zirvesine uzanan büyük mücadelesini merkezine alıyor.

Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı, kısa sürede milyonlarca kez izlenirken sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğundan dikkat çekici anların yer aldığı tanıtım, dizinin görkemli dünyasına dair yeni ipuçları verdi.

Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina'nın karşı karşıya geldiği anlar ise tanıtımın öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. İkilinin ilk karşılaşmalarındaki dikkat çekici uyum izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İKİNCİ TANITIM GELDİ Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner. Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır. "AŞK VE TAHT"IN 2. TANITIMI NEFES KESTİ