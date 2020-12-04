Latin Amerika’dan Bir Zamanlar Çukurova’ya 2 büyük ödül

'En İyi Yabancı Dizi' ödülü için, dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, Inter Medya'nın kurucu ve CEO'su Can Okan ve Inter Medya Başkan Yardımcısı ve İçerik Alım ve Satış Başkanı Beatriz Cea Okan canlı yayına bağlanarak, teşekkürlerini ve duygularını paylaştılar.

Timur Savcı heyecanını şu sözlerle ifade etti: ''Bu ödülü kabul etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. 3 yıldır "Bir Zamanlar Çukurova" için saf bir özveri ile çalışan herkese, tüm ekibimiz ve oyuncularımıza, özellikle de yazarımız Ayfer Tunç'a teşekkür ederiz. Sevgili Hünkar'ımız için ise olağanüstü performansıyla Vahide Perçin'e teşekkür ediyoruz.''

Burak Sağyaşar ise 'Bir Zamanlar Çukurova'nın uzun yolculuğu ile ilgili: ''Hikayemizin harika dünyasını yarattığı için yazarımız Ayfer Tunç'a teşekkür ederiz. Ve tabii ki bizleri her zaman destekleyen değerli yayın ortağımız atv'ye teşekkür ediyoruz. Son olarak Vahide Perçin'e dizimize kattığı her şey için teşekkür ediyor, sevgili Hünkar'ımız olarak olağanüstü performansından dolayı kendisini kutluyoruz." dedi.