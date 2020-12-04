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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Latin Amerika’dan Bir Zamanlar Çukurova’ya 2 büyük ödül Latin Amerika’dan Bir Zamanlar Çukurova’ya 2 büyük ödül
3.sezonuyla atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'ya yurt dışından 2 ödül birden geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' Latin Amerika'nın Emmy'si olarak kabul edilen 'Produ Awards 2020'de bir kez daha başarısını ödüllerle taçlandırdı.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:24
Latin Amerika'nın en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen 'Produ Awards' ödül töreni MIP Cancun ortaklığıyla gerçekleşti.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', binlerce aday arasında 3 kategoride finale kaldı. Yüzlerce kişilik tecrübeli ve önemli isimden oluşan jürinin oylaması ve ödül töreni, 50 saat süren bir yayın ile gerçekleşti. Dünyanın dört bir tarafından heyecanla takip edilen tören, Latin Amerika ve İspanya'da ulusal kanallar tarafından da yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oylamaların finalinde, 'Bir Zamanlar Çukurova' 'En İyi Yabancı Dizi' olarak anons edildi ve gecenin en büyük ödüllerinden birini aldı.
Dizide Hünkar karakterine can veren Vahide Perçin ise 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.
'En İyi Yabancı Dizi' ödülü için, dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, Inter Medya'nın kurucu ve CEO'su Can Okan ve Inter Medya Başkan Yardımcısı ve İçerik Alım ve Satış Başkanı Beatriz Cea Okan canlı yayına bağlanarak, teşekkürlerini ve duygularını paylaştılar.
Timur Savcı heyecanını şu sözlerle ifade etti: ''Bu ödülü kabul etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. 3 yıldır "Bir Zamanlar Çukurova" için saf bir özveri ile çalışan herkese, tüm ekibimiz ve oyuncularımıza, özellikle de yazarımız Ayfer Tunç'a teşekkür ederiz. Sevgili Hünkar'ımız için ise olağanüstü performansıyla Vahide Perçin'e teşekkür ediyoruz.''
Burak Sağyaşar ise 'Bir Zamanlar Çukurova'nın uzun yolculuğu ile ilgili: ''Hikayemizin harika dünyasını yarattığı için yazarımız Ayfer Tunç'a teşekkür ederiz. Ve tabii ki bizleri her zaman destekleyen değerli yayın ortağımız atv'ye teşekkür ediyoruz. Son olarak Vahide Perçin'e dizimize kattığı her şey için teşekkür ediyor, sevgili Hünkar'ımız olarak olağanüstü performansından dolayı kendisini kutluyoruz." dedi.
PRODU AWARDS KAZANAN İLK TÜRK KADIN OYUNCU: VAHİDE PERÇİN!
'En İyi Yabancı Kadın' kategorisinde, 70. bölüm boyunca üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı rolüyle ödülü kazanan Vahide Perçin, aynı zamanda bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu. Perçin, ödülüne şu sözleriyle teşekkür etti : "Bütün dünyanın büyük bir disiplin içinde olduğu bu günlerde, sizler, dostlarımız, seyircilerimiz, bizlere çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz, size sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın, sosyal mesafenizi her zaman koruyun. Geçecek, az kaldı!"
75 HAFTADIR SÜREN BAŞARIYA 35. ÖDÜL CANCUN'DAN GELDİ!
atv ekranında yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ilk sezonundan itibaren pek çok ödül kazandı. Dizinin 3. sezonunda aldığı 34. ve 35. ödülleri dünyanın bir ucundan ve dünya çapında bir organizasyondan kazandı!