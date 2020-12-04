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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler
Kurtlar Vadisi dizisindeki Hüsrev Ağa karakteriyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Baykal Saran'ın özel hayatındaki gerçekler ortaya çıktı. Hüsrev Ağa rolüyle milyonların sevgilisi haline gelen Baysak Saran'ın eşi de oyuncu çıktı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızının eşi...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:56
Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden olmayı başaran Hüsrev Ağa, yıllar sonra özel hayatıyla gündem oldu. Hüsrev Ağa'nın eşinin de usta bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hüsrev Aağ, Kurtlar Konseyi'nin gelenekçi kanadını oluşturan bir isimdi. Konseydeki karışıklık nedeniyle Rus Konseyi'ne yakınlaşmak istedi. Bu kararı nedeniyle baronun sağ kolu olan Kılıç tarafından kılıçla öldürülmüştü.
Yıllar sonra gündeme gelen Hüsrev Ağa'nın eşi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...
BUĞRA GÜLSOY
BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ