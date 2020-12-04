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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

Kurtlar Vadisi dizisindeki Hüsrev Ağa karakteriyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Baykal Saran'ın özel hayatındaki gerçekler ortaya çıktı. Hüsrev Ağa rolüyle milyonların sevgilisi haline gelen Baysak Saran'ın eşi de oyuncu çıktı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızının eşi...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:56
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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden olmayı başaran Hüsrev Ağa, yıllar sonra özel hayatıyla gündem oldu. Hüsrev Ağa'nın eşinin de usta bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

Hüsrev Aağ, Kurtlar Konseyi'nin gelenekçi kanadını oluşturan bir isimdi. Konseydeki karışıklık nedeniyle Rus Konseyi'ne yakınlaşmak istedi. Bu kararı nedeniyle baronun sağ kolu olan Kılıç tarafından kılıçla öldürülmüştü.

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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

Yıllar sonra gündeme gelen Hüsrev Ağa'nın eşi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

BUĞRA GÜLSOY

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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'nın eşi de oyuncu çıktı! İşte tüm gerçekler

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ