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Haberler Galeri La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Dizinin başrol oyuncularında başlama tarihi için açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 23:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 23:56
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La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Sevilen dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin hayranlarının akıllarındaki en büyük sorulardan biri La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi.

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La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.

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La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

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La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.