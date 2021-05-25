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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

Yeni sezonu heyecanla beklenen La Casa De Papel'den 5. sezon fragmanı geldi. İki parçaya bölünecek olan 5. sezonun yayın tarihi açıklandı. LCDP 5. kısım tanıtımında Tokyo'nun sözleri dikkat çekti. Artık geri dönüşün olmadığını söyleyen Tokyo, dizinin final sezonunda büyük direnişin gerçekleşeceğini sinyalini verdi. Yeni sezonda ekibin başına neler geleceği, nasıl mücadele edeceği şimdiden heyecanla bekleniyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte LCDP 5. sezon yayın tarihi...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:30
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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İspanyol yapımı La Casa De Papel'in 5. sezonu için resmi açıklama geldi. Netflix Türkiye tarafından yayınlanan 5. kısım tarih duyurusu fragmanında bazı detaylar dikkat çekti. Ekibin savaşın içinde olduğu dikkat çekerken, direnişin geri döndüğü bildirildi. Şimdi ise gözler yeni sezonun çıkış tarihine çevrildi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte LCDP yeni sezon tarihi ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye' tarafından "Bu sadece bir kavga değil, savaşın ta kendisi. Direniş geri dönüyor!" açıklamasıyla yayınlanan 5. kısım fragmanında yeni sezon tarihi duyuruldu. La Casa De Papel'in 5. sezonu iki parçaya bölünecek. Buna göre, ilk beş bölüm 3 Eylül, son beş bölüm ise 3 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacak.

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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

"BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

La Casa De Papel'in yapımcısı Álex Pina, 5. kısım tanıtımı ile birlikte final sezonu için açıklamalarda bulundu. Pina, 5. sezon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."

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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

NETFLİX TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı." denildi.

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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.