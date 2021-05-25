La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...

"BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

La Casa De Papel'in yapımcısı Álex Pina, 5. kısım tanıtımı ile birlikte final sezonu için açıklamalarda bulundu. Pina, 5. sezon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."