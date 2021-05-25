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La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...
Yeni sezonu heyecanla beklenen La Casa De Papel'den 5. sezon fragmanı geldi. İki parçaya bölünecek olan 5. sezonun yayın tarihi açıklandı. LCDP 5. kısım tanıtımında Tokyo'nun sözleri dikkat çekti. Artık geri dönüşün olmadığını söyleyen Tokyo, dizinin final sezonunda büyük direnişin gerçekleşeceğini sinyalini verdi. Yeni sezonda ekibin başına neler geleceği, nasıl mücadele edeceği şimdiden heyecanla bekleniyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte LCDP 5. sezon yayın tarihi...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:30
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