Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

Mualla Atar, Esra Erol'un "Eşinden nasıl şüphelenmeye başladın?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Sabahlara kadar telefonla oynuyordu. Son zamanlarda 'Bana eşya aldırdın, bir dünya borç yaptırdın' diye sorun çıkarıyordu. Hayatında başka biri olduğunu anladım ancak kardeşimin eşi olduğunu düşünmedim"