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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine skandal bir olay gündeme geldi. Esra Erol yayınına katılan Mualla Atar, 11 yıldır evli olduğu eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşinin eşiyle kaçtığını söyledi. Eşi Atar'ın, kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile nasıl yasak aşk yaşamaya başladığını anlattı. Mualla Hanım'ın anlattıkları izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 12:32
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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

Esra Erol yayınına katılan Mualla Atar, anlattıklarıyla şaşkına çevirdi. Eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığını iddia eden Mualla Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

"Sabahlara kadar ağladım" diyen Mualla Atar, şöyle konuştu:

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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

"ŞÜPHELENDİM AMA KONDURAMADIM"

"Eşim Hüseyin Atar, 28 Ağustos 2019 tarihinde, Pınar'dan 3 ay önce evi terk etti. Şuan kardeşim İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile birlikte yaşıyorlar. Böyle bir rezillik var mı? 11 yıllık evliyim, böyle bir şeyden şüphelenmiştim ama konduramadım"

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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

Mualla Atar, Esra Erol'un "Eşinden nasıl şüphelenmeye başladın?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Sabahlara kadar telefonla oynuyordu. Son zamanlarda 'Bana eşya aldırdın, bir dünya borç yaptırdın' diye sorun çıkarıyordu. Hayatında başka biri olduğunu anladım ancak kardeşimin eşi olduğunu düşünmedim"

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Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Eşi kardeşinin karısıyla kaçtı! Anlattıkları şaşkına çevirdi

Yaşadığı şüphelerin her geçen gün arttığını belirten Mualla Atar olay gününü anlattı.