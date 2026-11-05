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Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kylie Jenner'ın 2020 yılında 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki malikanesinde yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Altı yıldır süren çalışmaların ardından taşınmaya hazırlanan yıldızın 15 yatak odalı görkemli evinin havadan çekilen görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 1

Amerikalı realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, yeni evine taşınmak için gün sayıyor. 2020 yılında ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki mülkü altı yıldır yenileyen Jenner, inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Evin büyük bölümü tamamlanırken peyzaj düzenlemelerinde de önemli ilerleme kaydedildi.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 2

HAYALİNDEKİ EV ORTAYA ÇIKTI

Jenner, iki ay önce YouTube kanalında yayımladığı videoda malikanesini "hayalimdeki ev" olarak tanımlamıştı. Başlangıçta "Güzel İtalyan evim" dediği malikaneyle ilgili paylaşım yapmayı düşünmediğini belirten yıldız, evin görüntülerinin zaten internette dolaşması nedeniyle fikrini değiştirdiğini söyledi.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 3

ÇOCUKLARI İÇİN BAHÇEYE OYUN EVİ KURDURDU

Kylie Jenner'ın yeni malikanesi, yalnızca görkemli mimarisiyle değil, çocukları için hazırladığı özel alanlarla da dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yıldızın, eski sevgilisi Travis Scott'tan dünyaya gelen sekiz yaşındaki kızı Stormi ve dört yaşındaki oğlu Aire için bahçeye bir oyun evi kurdurduğu görüldü.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 4

Malikanenin giriş bölümü ise zeytin ağaçları ve lavantalarla çevrili. The Sun gazetesinin Ağustos 2025 tarihli haberine göre Jenner, mülkün çevresini düzenlemek için 500 bin dolar değerinde zeytin ağacı satın aldı.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 5

15 YATAK ODASI VE 12 ARAÇLIK YER ALTI GARAJI

Modern çiftlik evi konseptiyle tasarlanan malikanenin büyüklüğü ve sahip olduğu olanaklar da dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik yaşam alanına sahip olan ev, dört dönümlük arazi üzerine inşa edildi. Projenin mimarlığını ise Kanadalı ünlü mimar Richard Landry üstlendi.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 6

Tamamlandığında malikanede 15 yatak odası, spor sahası, devasa bir yüzme havuzu ve 12 araç kapasiteli yer altı garajı bulunacak. Ayrıca mülkte bir sığınak da yer alacak.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 7

LOS ANGELES'TAKİ 36 MİLYON DOLARLIK EVİNDE YAŞIYOR

Kylie Jenner, yeni malikanesine taşınana kadar Los Angeles'ın Hidden Hills bölgesinde bulunan 36 milyon dolarlık evinde yaşamını sürdürüyor.

Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları 8

Jenner, 2023 yılından bu yana Hollywood yıldızı Timothée Chalamet ile birliktelik yaşıyor. Ünlü yıldızın yeni malikanesine çocuklarıyla birlikte taşınması bekleniyor.

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