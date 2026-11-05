Kylie Jenner'ın 6 yıldır yenilediği malikanesinde sona gelindi! İşte evin detayları

Kylie Jenner'ın 2020 yılında 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki malikanesinde yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Altı yıldır süren çalışmaların ardından taşınmaya hazırlanan yıldızın 15 yatak odalı görkemli evinin havadan çekilen görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Amerikalı realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, yeni evine taşınmak için gün sayıyor. 2020 yılında ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki mülkü altı yıldır yenileyen Jenner, inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Evin büyük bölümü tamamlanırken peyzaj düzenlemelerinde de önemli ilerleme kaydedildi.

HAYALİNDEKİ EV ORTAYA ÇIKTI Jenner, iki ay önce YouTube kanalında yayımladığı videoda malikanesini "hayalimdeki ev" olarak tanımlamıştı. Başlangıçta "Güzel İtalyan evim" dediği malikaneyle ilgili paylaşım yapmayı düşünmediğini belirten yıldız, evin görüntülerinin zaten internette dolaşması nedeniyle fikrini değiştirdiğini söyledi.

ÇOCUKLARI İÇİN BAHÇEYE OYUN EVİ KURDURDU Kylie Jenner'ın yeni malikanesi, yalnızca görkemli mimarisiyle değil, çocukları için hazırladığı özel alanlarla da dikkat çekiyor. 29 yaşındaki yıldızın, eski sevgilisi Travis Scott'tan dünyaya gelen sekiz yaşındaki kızı Stormi ve dört yaşındaki oğlu Aire için bahçeye bir oyun evi kurdurduğu görüldü.

Malikanenin giriş bölümü ise zeytin ağaçları ve lavantalarla çevrili. The Sun gazetesinin Ağustos 2025 tarihli haberine göre Jenner, mülkün çevresini düzenlemek için 500 bin dolar değerinde zeytin ağacı satın aldı.