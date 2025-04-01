"Kuzeyin oğlu" Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

İLK ÖZGÜN ALBÜMÜ: EFULİM

Usta yorumcu, 1988 yılında konservatuvardan mezun oldu ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Ayrıca Trabzonspor'un İstanbul'daki tesisinin işletmesini 1998-2008 arasında üstlendi.

Volkan Konak'ın derlemeden sonra ilk albümü "Efulim"i 1993'te yayınlandı. "Gelir misin Benimle" albümünü ise Konak, 1994'te dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ardından da "Volkanik Parçalar" albümünü ve 1998'de kendisinin kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.

Konak, 2000 yılında Doğan Music Company'nin (DMC) bünyesine katıldı. Aynı yıl "Şimal Rüzgarı" albümü yayımlandı. 2003'te yine DMC etiketiyle "Maranda", 2006'da "Mora", 2009'da "Mimoza", 2012'de "Lifor" ve 2015'te "Manolya" albümünü sevenleriyle buluşturdu.

KAZIM KOYUNCU ANISINA BESTELEDİ

"Mora" albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eserini, Kazım Koyuncu anısına besteledi.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendiren Volkan Konak, kanserden babası dahil birçok yakınını kaybetti. Konak, yine sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini de babası için besteledi ve seslendirdi.

Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına da çalışmalarıyla dikkat çeken Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etti.

ÖZGÜN ESERLER ORTAYA KOYDU

Usta sanatçı Volkan Konak, televizyonda bir dönem "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" başlıklı müzik programını hazırlayıp sundu.

Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Konak, birçok şiir kaleme aldı. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Konak, anlattığı esprili hikayeleriyle izleyenlerinin ilgisini çekti.

Karadeniz'in hırçın sesi olarak bilinen sanatçı, bir röportajında şarkı yazma ve bestelemesine dair, "Bu hayatı ve kainatı algılama şeklidir. İç dünyamı rahatlatma ve ifade etme biçimidir. Ayrıca üretmeye çok inandığımda ve de çok küçük yaştan beri bu yöne kanalize olduğumdan beste yapmak, şiir yazmak benim için bir refleks haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın'ın arasında olduğu isimlerin eserlerini besteleyerek, seslendirdi. Usta sanatçı, müziğinin içerisine etnik motifleri katarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. 1993'ten bu yana albüm çalışmalarında 50'yi aşkın bestesini seslendiren Konak, Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler de ortaya koyan Volkan Konak, sanat hayatı boyunca Kral TV, Altın Kelebek ve TRT Müzik Ödülleri'nde birçok ödüle değer görüldü.

Konak, 1997'de Politika dergisi tarafından "Yılın En İyi Müzik Sanatçısı" seçildi. 2011'de TRT Müzik Ödülleri'nde "En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü"nü ve "Kuzeyin Oğlu" programıyla "Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü"nü aldı.

Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilere eğitim bursu verdi. 1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.