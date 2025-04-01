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"Kuzeyin oğlu" Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 58 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İşte Volkan Konak'ın cenaze programına dair bilgiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:01
Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

Karadeniz müziğinin güçlü sesi ve "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaya usta sanatçının cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen Volkan Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

CENAZE PROGRAMI

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın için 1 Nisan Salı günü (bugün) İstanbul / Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçı için ayrıca, 2 Nisan Çarşamba öğle namazını müteakip Trabzon / Maçka Merkez Camii'nde de cenaze namazı kılınacak ve ardından Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına babasının mezarının yanına defnedilecek.

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapılınca sanatçının ailesi harekete geçti. Konak'ın ailesi, sanatçı hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gece hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Volkan Konak, söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

VOLKAN KONAK KİMDİR?

"Aleni Aleni", "Mimoza Çiçeğim" ve "Göklerde Kartal Gibiydim"in arasında olduğu sevilen şarkılara imza atan halk müziği sanatçısı Volkan Konak, eserleriyle sevildi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, gece yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından müdahalelere rağmen 58 yaşında vefat etti.

Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini de Maçka'da tamamladı. Daha sonra 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına giren Konak, müzik hayatında ilk olarak 1987'de "Suların Horon Yeri" albümüyle yörede yaptığı derlemeleri yorumladı.

Kuzeyin oğlu Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Ne zaman defnedilecek?

İLK ÖZGÜN ALBÜMÜ: EFULİM

Usta yorumcu, 1988 yılında konservatuvardan mezun oldu ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Ayrıca Trabzonspor'un İstanbul'daki tesisinin işletmesini 1998-2008 arasında üstlendi.

Volkan Konak'ın derlemeden sonra ilk albümü "Efulim"i 1993'te yayınlandı. "Gelir misin Benimle" albümünü ise Konak, 1994'te dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ardından da "Volkanik Parçalar" albümünü ve 1998'de kendisinin kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.

Konak, 2000 yılında Doğan Music Company'nin (DMC) bünyesine katıldı. Aynı yıl "Şimal Rüzgarı" albümü yayımlandı. 2003'te yine DMC etiketiyle "Maranda", 2006'da "Mora", 2009'da "Mimoza", 2012'de "Lifor" ve 2015'te "Manolya" albümünü sevenleriyle buluşturdu.

KAZIM KOYUNCU ANISINA BESTELEDİ

"Mora" albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eserini, Kazım Koyuncu anısına besteledi.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendiren Volkan Konak, kanserden babası dahil birçok yakınını kaybetti. Konak, yine sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini de babası için besteledi ve seslendirdi.

Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına da çalışmalarıyla dikkat çeken Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etti.

ÖZGÜN ESERLER ORTAYA KOYDU

Usta sanatçı Volkan Konak, televizyonda bir dönem "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" başlıklı müzik programını hazırlayıp sundu.

Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Konak, birçok şiir kaleme aldı. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Konak, anlattığı esprili hikayeleriyle izleyenlerinin ilgisini çekti.

Karadeniz'in hırçın sesi olarak bilinen sanatçı, bir röportajında şarkı yazma ve bestelemesine dair, "Bu hayatı ve kainatı algılama şeklidir. İç dünyamı rahatlatma ve ifade etme biçimidir. Ayrıca üretmeye çok inandığımda ve de çok küçük yaştan beri bu yöne kanalize olduğumdan beste yapmak, şiir yazmak benim için bir refleks haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın'ın arasında olduğu isimlerin eserlerini besteleyerek, seslendirdi. Usta sanatçı, müziğinin içerisine etnik motifleri katarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. 1993'ten bu yana albüm çalışmalarında 50'yi aşkın bestesini seslendiren Konak, Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler de ortaya koyan Volkan Konak, sanat hayatı boyunca Kral TV, Altın Kelebek ve TRT Müzik Ödülleri'nde birçok ödüle değer görüldü.

Konak, 1997'de Politika dergisi tarafından "Yılın En İyi Müzik Sanatçısı" seçildi. 2011'de TRT Müzik Ödülleri'nde "En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü"nü ve "Kuzeyin Oğlu" programıyla "Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü"nü aldı.

Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilere eğitim bursu verdi. 1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.