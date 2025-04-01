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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: "Bu ne güzellik"

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakteriyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un son durağı Bir Gece Masalı oldu. Salı akşamları atv'de yayınlanan dizide Canfeza karakterini canlandıran genç oyuncu, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Bayramı Balkanlarda geçiren Coşkun'un peş peşe yayınladığı pozlara hayranlarından beğeni yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:55
Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

Bir zamanlar atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı "Asiye" karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, hem performansı hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor...

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

Çoşkun, şimdilerde ise atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza rolüyle izleyici karşısına çıkıyor...

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

Burak Deniz ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, 6 milyondan fazla takipçili Instagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

BALKANLARDAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerle gündem olan Coşkun, son pozlarıyla gündemde...

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

Bayram tatilini Balkanlarda geçiren oyuncu, peş peşe yayınladığı iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Binlerce beğeni alan paylaşımlara Yazgı'nın dizideki eşi Mahir'in annesi rolündeki Özlem Türkad kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: Bu ne güzellik

Su Burcu Yazgı Coşkun