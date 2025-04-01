01 Nisan 2025, Salı
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun Balkanlardan paylaştı: "Bu ne güzellik"
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakteriyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un son durağı Bir Gece Masalı oldu. Salı akşamları atv'de yayınlanan dizide Canfeza karakterini canlandıran genç oyuncu, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Bayramı Balkanlarda geçiren Coşkun'un peş peşe yayınladığı pozlara hayranlarından beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:55