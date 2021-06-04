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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı. Oğulları Karan'la birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşan Özçivit'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 18:10
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'daki başarısıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı

İşte Özçivit ailesinin mutluluk pozu ve yakışıklı oyuncunun doğum günü kutlaması...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı