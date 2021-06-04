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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı
Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit Fahriye Evcen'in yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı. Oğulları Karan'la birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşan Özçivit'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...