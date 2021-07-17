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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'daki başarısıyla ekranda fırtına gibi esen Burak Özçivit, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la tatilin tadını çıkaran Özçivit, ilgi odağı oldu. Yalıkavak'ta olan Özçivit, motosiklet üzerinde eşi Fahriye Evcen'e koyları gezdirip bölgeyi tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 16:49
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le Yalıkavak'ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

BÖLGEYİ TANITTI

Bu sefer karayı tercih eden çiftten yakışıklı oyuncunun; motosiklet seyir halindeyken eşine bulunduğu bölgeyi anlattığı halleri objektiflere böyle yansıdı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

Bodrum Yalıkavak'taki koyları motosikletleriyle gezen Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, keyifli bir gün geçirdi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

ÖZEL ÖĞRETMEN İDDİASI

Birkaç gün önce de Gümüşlük'te mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ikili, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Evcen, iki yaşındaki oğulları Karan Özçivit için "özel öğretmen tutacakları" şeklindeki iddiayı "Öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular

MUTLU AİLE TABLOSU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir hotele giriş yapan Özçivit ve ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı. Karan ile zaman geçiren Özçivit ve Evcen, kumsalda oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirmişti.