17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli turu! İlgi odağı oldular
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'daki başarısıyla ekranda fırtına gibi esen Burak Özçivit, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la tatilin tadını çıkaran Özçivit, ilgi odağı oldu. Yalıkavak'ta olan Özçivit, motosiklet üzerinde eşi Fahriye Evcen'e koyları gezdirip bölgeyi tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 17.07.2021 16:49
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