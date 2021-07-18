Milyoner'de öğrencilerin başına bela olan çarpım tablosu sorusu!

Milyoner izleyicileri öğrencilerin başına bela olan çarpım tablosu sorusunu konuşuyor. ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara sahne oldu. Özellikle 30.000 TL değerindeki ''öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir?'' sorusu milyonların ilgisini çekti. İşte Milyoner'de yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 02:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 02:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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