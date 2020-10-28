Kuruluş Osman'ın yıldızı Bamsı geri döndü! Bamsı'nın değişimi herkesi şaşırttı!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN KURULUŞ OSMAN'A BAMSI'NIN DEĞİŞİ

Ertuğrul Bey'in gençlik yıllarından itibaren yanında olan Bamsı, geçen yıllara rağmen obasından ayrılmadı. Oğlu Osman Bey'in yanında şehit olan kadar sadakatini koruyan Bamsı, hüznüyle bir süreliğine inzivya çekişmişti.