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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Bamsı geri döndü! Bamsı'nın değişimi herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Bamsı geri döndü! Bamsı'nın değişimi herkesi şaşırttı!
Diriliş Ertuğrul dizisi ile adından söz ettiren Bamsı, Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümlerinde de yer almıştı. Bamsı'nın oğlu Osman Bey ile birlikteyken uğradığı saldırıda şehit düşmüştü. Acı haberin ardından Bamsı obadan ayrılarak inzivaya çekildi. Bamsı aradan geçen uzun bir sürenin ardından geri döndü. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Bamsı'nın değişimi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 23:41
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Bamsı geri döndü. Oğlunun şehit olmasının ardından inzivaya çekilen Bamsı, uzun bir aranın ardından geri dönme kararı aldı. Ertuğrul Bey'in de obada olduğunu öğrenen Bamsı, yuvasından çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun bir arandan sonra ortaya çıkan Bamsı'nın değişimi herkesi şaşkına çevirdi. Ağarmış kısa saçları ve beyazlamış sakallarıyla dikkat çeken Bamsı, geri dönüşüyle Kuruluş Osman izleyicisini de heyecanlandırdı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN KURULUŞ OSMAN'A BAMSI'NIN DEĞİŞİ
Ertuğrul Bey'in gençlik yıllarından itibaren yanında olan Bamsı, geçen yıllara rağmen obasından ayrılmadı. Oğlu Osman Bey'in yanında şehit olan kadar sadakatini koruyan Bamsı, hüznüyle bir süreliğine inzivya çekişmişti.
Yeniden ortaya çıkan Bamsı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.