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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide canlandırdığı Sofia karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç'in özel hayatı merak konusu. Aslen Bosna Hersek'li olan ve bugüne kadar pek çok dizide rol alan oyuncunun eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin de ünlü olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 18:16
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç, özel hayatıla merak konusu oldu. Aslen Bosna Hersek'li olan ve bugüne kadar pek çok dizide rol alan oyuncunun eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin ünlü bir yönetmen olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

TANER ÖLMEZ