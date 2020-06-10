Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi de ünlü çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide canlandırdığı Sofia karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç'in özel hayatı merak konusu. Aslen Bosna Hersek'li olan ve bugüne kadar pek çok dizide rol alan oyuncunun eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin de ünlü olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...