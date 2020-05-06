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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!
Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç eşiyle gündeme oturdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Alma Terziç, geçtiğimiz aylarda gizlice yaptığı evlilik ile gündeme oturmuştu. Güzel oyuncunun sessiz sedasız nikah masasına oturduğunu öğrenen hayranları kiminle evlendiğini araştırmaya başladı. İşte Alma Terziç'in merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 17:56
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